台湾货币市场：大银行开跨月惟利率略高，资金多但短票利率居高不下

* 大银行开始跨月拆借，利率开略高 * 票券商14天拆款利率在0.56-0.57% * 市场资金虽多，短票利率居高不下 * RP市场资金略偏多，利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北12月20日 - 台湾银行间年内短率周二大致持稳，跨月利率略走高。资金调度 人员指出，今天市场资金相当充裕，多家大型银行已陆续提供跨月拆借；但在利率方面，对 票券商14天期拆在0.56-0.57%，对银行则介于0.42-0.50%。 两位票券商资调人员表示，昨天跟中小银行承做的跨月拆借，利率仅0.50%，但今天大 型银行开出上述较高利率，亦使拆款利率随之走扬。 〞今天钱很多喔，需求也不弱，14天期利率我们做在0.56%。〞一大型商银资调人员说 。 一大型银行资调人员亦称，今天资金相当充裕，一大早就有银行主动上门推销资金，部 分外商银行甚至一早就排队〞报央〞，等待央行进场冲销多余资金。 他们说，今天大型银行对票券商的两周拆款利率大都落在0.56-0.57%，较昨天的0.50% 高出许多，亦使跨月拆款利率走扬；但各银行资金应该很多，而且目前缺口不大，不急着今 天拿钱，也许接下来有机会等到利率下调。 两位大型票券商资调人员均称，今天市场钱偏多，但各大银行开出的跨月利率〞好像报 的有点高〞，致利率不跌反升。 本地时间 12:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.982 31.970 台湾加权股价指数<.TWII 9,222.69 9,239.32 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.171-0.200% --一周拆款利率区间 0.175-0.440% 0.171-0.450% --两周拆款利率区间 0.220-0.570% 0.400-0.440% **短票利率居高不下** 短票方面，票券商交易员指出，感觉上今天市场资金相当多，各银行买票意愿也很强， 惟随拆款利率逆势走高，短票利率居高不下，月内在0.43%左右，跨月仍在0.55%至0.57%。 〞出乎预料，大型银行拉高拆款利率，短票利率下不来。〞一大型票券商交易员说。 他们并称，因跨月短票利率仍偏高，今天缺口较小，而且有把握可以安然度过本月底的 新历年关，目前采月内与跨月票搭配的方式，希望接下来利率能略为下滑。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%，少数成交在0.53%；上日亦 同；月内自保短票利率0.40-0.43%；上日则在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.558%，区间在0.35-0.60%， 成交金额49亿台币；前日加权平均利率为0.567%，区间在0.52-0.60%，成交金额108.61亿台 币。 台湾央行周二到期778亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；本周余日分别有：周三838亿、周 四6,026.2亿，及周五1,110亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一银行超额准备为232亿台币，累计超额准备为1兆 843亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,346亿台币。 **RP市场资金多** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，因上周央行定存单发行大减， 已让这两天市场资金转为偏多，但还不到宽松的地步，利率则涨跌互见。 〞今天钱多啊，但利率没什么动。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员也说，今天钱满好找的，因部分行库已调完积数，陆续有钱供操 作，利率大致持稳。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日亦同；月内公司 债附买回利率成交在0.40-0.42%，上日则在0.42-0.43%；跨月天期公债成交在0.34%，上日 在0.35%，公司债则落在0.42%，上日在0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30-0.33%，上日则在 0.30-0.35%；公司债附买回利率落在0.30-0.35%，与上日亦同；而跨年公债参考利率维持上 日水准；即在0.30-0.35%；公司债利率区间则下移，主要成交在0.36-0.40%；上日则在0.38 -0.40%。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)