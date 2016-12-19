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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 07:37 BJT

修正-****主要国家经济指标预测--12月20日****

(更正：日本央行利率决定公布时间修正为12月20日0300-0530GMT)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值          前值
    
    12月20日(二)
    0300-0530 日本央行利率决定                              负0.10%       负0.10%     
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      11月        --       顺差26.78
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月       +0.1%         +0.7%
                            (较上年同期)                      -0.2%         -0.4%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)          10月        --         盈余298
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        --         盈余253
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                 --             530
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值             12月        --            正26
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)              10月       +0.6%         -1.2%
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                11月        --        逆差8.46
               年度贸易收支(亿新西兰元)     截至11月的一年     --        逆差33.0
               进口(亿新西兰元)                    11月        --            47.4
               出口(亿新西兰元)                                --            39.0
   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值       预估值    
    
    12月18日(日)

    2350 日本出口(较上年同期)                       11月       -0.4%        -2.0%       
             进口(较上年同期)                       11月       -8.8%       -12.6%       
             总体贸易收支(亿日圆)                          顺差1,525    顺差2,274    
    
    12月19日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数           12月      +21.7%         --         
                             企业活动指数                     +39.6%         --         
    0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期)   11月      +12.6%         --        
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                    12月       111.0       110.7       
                    现况指数                                   116.6       115.9       
                    预期指数                                   105.6       105.6       
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)               第三季       +1.5%         --         
               薪资(较上年同期)                                +1.6%         --         
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)      12月初值        53.7         --          
                   服务业PMI                                    53.4         --          
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)        11月       +0.7%         --         
                           (较前月)                            +0.4%         --         
    2145 新西兰食品价格指数                         11月       -0.1%         --         
    
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)

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