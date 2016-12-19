修正-****主要国家经济指标预测--12月20日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：日本央行利率决定公布时间修正为12月20日0300-0530GMT) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月20日(二) 0300-0530 日本央行利率决定 负0.10% 负0.10% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差26.78 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余298 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余253 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 530 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正26 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 10月 +0.6% -1.2% 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 -- 逆差8.46 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至11月的一年 -- 逆差33.0 进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.4 出口(亿新西兰元) -- 39.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月18日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -0.4% -2.0% 进口(较上年同期) 11月 -8.8% -12.6% 总体贸易收支(亿日圆) 顺差1,525 顺差2,274 12月19日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 +21.7% -- 企业活动指数 +39.6% -- 0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期) 11月 +12.6% -- 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 111.0 110.7 现况指数 116.6 115.9 预期指数 105.6 105.6 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 +1.5% -- 薪资(较上年同期) +1.6% -- 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.7 -- 服务业PMI 53.4 -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 +0.7% -- (较前月) +0.4% -- 2145 新西兰食品价格指数 11月 -0.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。