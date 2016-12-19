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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 13:22 BJT

《全球汇市》美元脱离14年高位，因投资者节前了结获利

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0461  1.0447  +0.13  -3.67  1.0860
    美元/日圆            117.25  117.98  -0.62  -2.54  120.30
    欧元/日圆         122.68  123.32  -0.52  -5.97  130.47
    美元/瑞郎            1.0253  1.0254  -0.01  +2.35  1.0018
    英镑/美元            1.2480  1.2487  -0.06 -15.32  1.4738
    美元/加元            1.3333  1.3331  +0.02  -3.66  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9411  6.9630  -0.31  +5.68  6.5680
    澳元/美元            0.7287  0.7304  -0.23  +0.16  0.7275
    新西兰元/美元        0.6977  0.6957  +0.29  +2.23  0.6825
    澳元/日圆         85.470  86.030  -0.65  -2.45  87.620
    新西兰元/日圆     81.800  82.030  -0.28  -0.22  81.980
    英镑/日圆         146.36  147.16  -0.54 -17.41  177.22
    澳元/新西兰元     1.0448  1.0489  -0.39  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/王琛/李爽/杜明霞/孙茉莉)

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