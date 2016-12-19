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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 13:51 BJT

新兴汇市：亚币处于守势，马币齐平去年所创17年低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.28    117.90   +0.53   +2.58    120.30
    坡元            1.4463    1.4455   -0.06   -1.99    1.4175
    台币          31.959    31.967   +0.03   +3.46    33.066
    韩元           1185.58   1183.90   -0.14   -0.90   1174.95
    泰铢             35.83     35.80   -0.08   +0.53     36.02
    菲律宾披索       49.98     49.92   -0.11   -6.15     46.90
    印尼卢比      13380.00  13385.00   +0.04   +3.03  13785.00
    印度卢比       67.72     67.75   +0.04   -2.32     66.15
    马币            4.4770    4.4755   -0.03   -4.18    4.2900
    人民币          6.9441    6.9510   +0.10   -6.51    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 杜明霞/王琛/孙茉莉/刘秀红/李爽)

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