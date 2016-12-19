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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 14:22 BJT

日本股市：日经指数中止九日连涨，成交量和值均创11月初以来最低

分析师称本周交易量或将下降，因圣诞节假期外国投资者离场。

周一，主板市场成交量及成交值均较清淡，仅有17.4亿股易手，为11月8日以来最低水平。成交值为2.14万亿日圆，也是11月8日以来最低。

东证股价指数(TOPIX) 跌0.1%至1,549.06，JPX日经400指数 跌0.04%至13,877.52。(完)

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