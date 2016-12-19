印尼矿业：政府在起草新规，拟放宽镍和铝土矿出口禁令--报纸

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“镍价将下跌，因矿石将可以再度出口。这将增加对中国的供给，”刘晓慧说。
10月份时，代理矿业部长Luhut Pandjaitan表示，印尼将“几乎肯定”会维持镍矿石和铝土矿的出口禁令。
上周被问及此事时，Pandjaitan称，在现有法律改变以前，出口规定进行修改的空间很有限。目前Pandjaitan担任海运事物协调部长，负责能源和矿产方面的监管。
“即便是发布一项政府规定，那也将与法律相抵触。所以，我们鼓励议会重新审议或修改这些矿产法律，”Pandjaitan对媒体表示。
不过议会负责矿业监管的委员会中一位成员曾表示，明年1月12日截止期限前不太可能完成对该项法律的修正。
法律专家表示，如果政府不能修改法律放松禁令，那么可能不得不使用行政规定替代法律，即代行法案。(完) (编译 李春喜/王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。