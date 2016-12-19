印尼矿业：政府在起草新规，拟放宽镍和铝土矿出口禁令--报纸

“镍价将下跌，因矿石将可以再度出口。这将增加对中国的供给，”刘晓慧说。

10月份时，代理矿业部长Luhut Pandjaitan表示，印尼将“几乎肯定”会维持镍矿石和铝土矿的出口禁令。

上周被问及此事时，Pandjaitan称，在现有法律改变以前，出口规定进行修改的空间很有限。目前Pandjaitan担任海运事物协调部长，负责能源和矿产方面的监管。

“即便是发布一项政府规定，那也将与法律相抵触。所以，我们鼓励议会重新审议或修改这些矿产法律，”Pandjaitan对媒体表示。

不过议会负责矿业监管的委员会中一位成员曾表示，明年1月12日截止期限前不太可能完成对该项法律的修正。