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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 14:38 BJT

澳洲股市：收盘上涨，信用评级机构维持澳洲顶级债信评等不变

路透12月19日 - 澳洲股市周一收盘上涨，受金融及能源股推动，此前前三大信用评等机构维持澳洲顶级信用评等不变，尽管政府预估预算赤字将有一段时间会增加。

指标S&P/ASX 200指数 收高0.53%或29.17点至5,562.1点。

澳洲政府预估预算赤字未来四年将会恶化，但仍期望能在2021年录得盈余，并且期待能够避免顶级债信评级遭到下调。

惠誉周一称，澳洲预算展望仍然符合AAA评级，尽管经济增长和财政预估略有恶化。 之后不久穆迪提出相同的看法，标普则称最新预算并未给评级造成直接影响。

金融股上涨，四大银行股全数收高。

能源类股指数 收盘上涨0.5%，因油价在市场趋紧的预期心理推动下上涨。(完)

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