澳洲股市：收盘上涨，信用评级机构维持澳洲顶级债信评等不变

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月19日 - 澳洲股市周一收盘上涨，受金融及能源股推动，此前前三大信用评等机构维持澳洲顶级信用评等不变，尽管政府预估预算赤字将有一段时间会增加。
指标S&P/ASX 200指数 收高0.53%或29.17点至5,562.1点。
澳洲政府预估预算赤字未来四年将会恶化，但仍期望能在2021年录得盈余，并且期待能够避免顶级债信评级遭到下调。
惠誉周一称，澳洲预算展望仍然符合AAA评级，尽管经济增长和财政预估略有恶化。 之后不久穆迪提出相同的看法，标普则称最新预算并未给评级造成直接影响。
金融股上涨，四大银行股全数收高。
能源类股指数 收盘上涨0.5%，因油价在市场趋紧的预期心理推动下上涨。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。