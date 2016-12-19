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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 15:07 BJT

韩国政经：2017年将维持扩张性政策，不太可能降息--企划财政部官员

支撑明年的经济增长或许有点棘手。出口似乎还没有恢复元气，但消费者和企业信心因为涉及朴槿惠的干政丑闻受到打击，而且这将会影响2017年的消费。

国会议员已投票同意弹劾朴槿惠，宪法法院将在180天内决定是否批准弹劾。

韩国企划财政部长官柳一镐称，政府将在观察第一季经济表现后，再讨论明年是否需要追加预算。直到那之前，韩国政府预计将在明年初积极加大支出，并扩大国有机构的投资。

企划财政部2017年的政策方向和预测细节将在12月29日公布。(完) (编译 张明钧/李爽/白云; 审校 于春红/王洋/刘秀红)

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