韩国政经：2017年将维持扩张性政策，不太可能降息--企划财政部官员

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
支撑明年的经济增长或许有点棘手。出口似乎还没有恢复元气，但消费者和企业信心因为涉及朴槿惠的干政丑闻受到打击，而且这将会影响2017年的消费。
国会议员已投票同意弹劾朴槿惠，宪法法院将在180天内决定是否批准弹劾。
韩国企划财政部长官柳一镐称，政府将在观察第一季经济表现后，再讨论明年是否需要追加预算。直到那之前，韩国政府预计将在明年初积极加大支出，并扩大国有机构的投资。
企划财政部2017年的政策方向和预测细节将在12月29日公布。(完) (编译 张明钧/李爽/白云; 审校 于春红/王洋/刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。