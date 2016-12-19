全球金市：金价继续反弹，因美元下跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国期金 涨0.6%，报每盎司1,143.60美元。
永丰金融集团研究部主管涂国彬称，年底前金价可能反弹至1,160-1,180美元间。
美元指数 跌0.4%报102.590。美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三公布立场强硬的利率预估后，美元指数创14年高位103.56。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 称，周五其黄金持仓量下降0.63%至836.99吨，周四为842.33吨。
现货银 涨0.3%，报每盎司16.12美元。
现货铂金 跌0.6%，报921.50美元。现货钯金 跌0.7%，报每盎司690.25美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 于春红/刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。