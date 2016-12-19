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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 15:15 BJT

全球金市：金价继续反弹，因美元下跌

美国期金 涨0.6%，报每盎司1,143.60美元。

永丰金融集团研究部主管涂国彬称，年底前金价可能反弹至1,160-1,180美元间。

美元指数 跌0.4%报102.590。美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三公布立场强硬的利率预估后，美元指数创14年高位103.56。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 称，周五其黄金持仓量下降0.63%至836.99吨，周四为842.33吨。

现货银 涨0.3%，报每盎司16.12美元。

现货铂金 跌0.6%，报921.50美元。现货钯金 跌0.7%，报每盎司690.25美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 于春红/刘秀红)

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