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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 15:18 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国房市调控加码，日本11月出口降幅放缓

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* 美元兑日圆跌0.66%，欧元兑美元涨0.24%，澳元兑美元跌0.08%

* 美元兑人民币跌0.11%，美元兑离岸人民币跌0.37%，美元兑坡元跌0.03%，美元兑韩元升0.25%

* 日股日经指数下跌0.05%，沪综指跌0.15%，美国原油期货升0.62%，美国10年期公债收益率报2.581%，日本公债收益率报0.080%

* 调控加码中国房价涨势续放缓，中央释放信号明年政策料从紧

* 日本11月出口降幅明显减缓，受益于日圆贬值和海外需求复苏

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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