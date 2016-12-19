台湾债市：10年券殖利率收平盘但量能急冻，主流券在低位恐是假象

* 10年券105/11期公债殖利率收平盘，量能急冻 * 冷券成交殖利率向上，恐带动现券有向上压力 * 105/11期明日殖利率区间料在1.17-1.20% 路透台北12月19日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周一收平盘，量 能急冻。交易员指出，逢周一且市场交易意愿阑珊，成交量急冻。不过冷券市场有部分成交 ，且殖利率向上，目前主流券并未反应，但估计明年新券上场后殖利率恐怕有上扬压力。 他们表示，今日冷券市场的五年券成交都在1.0%以上，而指标五年和十年券殖利率仍在 偏低水位。台债近期每天尾盘都有买盘进场，把殖利率守在偏低水位，但预料开年之后恐怕 会有些压力。 〞殖利率在这里是假象，等新券出来就知道，这其实是暴风雨前的宁静。〞一位大型证 券商交易主管表示。 他们认为，虽然本周四央行有理监事会议，但央行维持利率不变的机会很高，因为通膨 不高，经济成长却也步履蹒跚，央行货币政策难升息，却也少有降息空间。 台湾央行目前重贴现率在1.375%，9月央行已维持利率不变，终止先前连四季的降息。 他们表示，本周五财政部要公布发债计划，目前市场在观望新券上场可能出现的效应。 以目前来看，新券上场可能带动殖利率上扬的压力颇大，因冷券已在近期殖利率向上成交， 但指标券却纹风不动。 美国长期公债收益率周五小涨，延续持续数周的升势，投资人在预期会淡静的假期前整 固一些仓位。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料1.17-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 -- 1.1850 1.1775-1.1950% 6.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1850% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)