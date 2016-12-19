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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 15:28 BJT

台湾债市：10年券殖利率收平盘但量能急冻，主流券在低位恐是假象

* 10年券105/11期公债殖利率收平盘，量能急冻
    * 冷券成交殖利率向上，恐带动现券有向上压力
    * 105/11期明日殖利率区间料在1.17-1.20%

    路透台北12月19日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周一收平盘，量
能急冻。交易员指出，逢周一且市场交易意愿阑珊，成交量急冻。不过冷券市场有部分成交
，且殖利率向上，目前主流券并未反应，但估计明年新券上场后殖利率恐怕有上扬压力。
    
    他们表示，今日冷券市场的五年券成交都在1.0%以上，而指标五年和十年券殖利率仍在
偏低水位。台债近期每天尾盘都有买盘进场，把殖利率守在偏低水位，但预料开年之后恐怕
会有些压力。
    
    〞殖利率在这里是假象，等新券出来就知道，这其实是暴风雨前的宁静。〞一位大型证
券商交易主管表示。
    
    他们认为，虽然本周四央行有理监事会议，但央行维持利率不变的机会很高，因为通膨
不高，经济成长却也步履蹒跚，央行货币政策难升息，却也少有降息空间。
    
    台湾央行目前重贴现率在1.375%，9月央行已维持利率不变，终止先前连四季的降息。
    
    他们表示，本周五财政部要公布发债计划，目前市场在观望新券上场可能出现的效应。
以目前来看，新券上场可能带动殖利率上扬的压力颇大，因冷券已在近期殖利率向上成交，
但指标券却纹风不动。
         
    美国长期公债收益率周五小涨，延续持续数周的升势，投资人在预期会淡静的假期前整
固一些仓位。 

    交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料1.17-1.20%。    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                      --   1.1850    1.1775-1.1950%        6.00
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1850%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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