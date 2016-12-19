《中国企业债发行日程表》--12月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *惠州市交通 20 7 12/26簿记建档 -- AA+ 12/27-12/28 广州证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *衡东县城市 12 7 12/26簿记建档 -- AA- 12/27-12/28 西部证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 西安航天城 8 7 12/22簿记建档 *上限4.90% AA 12/23-12/26 中信证券 投资发展集团(第二期) (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 黔南州国资营运 20 7 12/22簿记建档 上限6.00% AA 12/23-12/26 华创证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鸡西市国有资产 9.9 7 12/20簿记建档 *上限8.00% AA 12/21-12/22 招商证券 经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 西安航天城 10 7 12/20簿记建档 -- AA 12/21-12/22 中信证券 投资发展集团(第一期) (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 长沙金洲新城 15 7 取消发行 -- AA -- 财富证券 开发建设投资公司双创孵化专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 三明市国有资产 10 7 延迟发行 -- AA -- 兴业证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 吉林省东北 4 5 12/16簿记建档 6.80% AA 12/19-12/20 申万宏源证券 袜业园产业投资公司项目收益债券 (3-5年末每年偿还30%/40%本金；辽源国资经营公司提供差额补偿) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次