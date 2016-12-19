《汇市简讯》投机客持有的欧元净空仓减少

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
0728GMT
* 欧元/美元亚洲盘交易区间1.0428-1.0480，12月16日交易区间为1.0400-1.0474
* 12月13日止当周交易主题为获利了结reut.rs/2hL64xd
* 11月起空仓减少为投机操作的一大特色
* 德国12月IFO企业景气判断指数将于0900GMT公布，预料从110.4升至110.7
* 预料在1.05区间低档将面临强劲阻力，之后恐下探新低
* 1.0300存在大量障碍，1.0350料为支撑(12月15日低点为1.0367)(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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