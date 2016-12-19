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市场报道 | 2016年 12月 19日 星期一 15:43 BJT

《汇市简讯》投机客持有的欧元净空仓减少

0728GMT

* 欧元/美元亚洲盘交易区间1.0428-1.0480，12月16日交易区间为1.0400-1.0474

* 12月13日止当周交易主题为获利了结reut.rs/2hL64xd

* 11月起空仓减少为投机操作的一大特色

* 德国12月IFO企业景气判断指数将于0900GMT公布，预料从110.4升至110.7

* 预料在1.05区间低档将面临强劲阻力，之后恐下探新低

* 1.0300存在大量障碍，1.0350料为支撑(12月15日低点为1.0367)(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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