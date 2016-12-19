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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 15:57 BJT

中国期市：铁矿石价格下跌超7%，因主要港口库存升至逾两年高位

“我们看来，铁矿石价格从10月末开始就一直同基本面脱钩，在每吨60-83美元区间波动，尽管供应明显充裕，”麦格理分析师团队在报告中称。

大连商品交易所主力铁矿石合约 大跌7.2%，收报每吨560元人民币(81美元)。盘中最低触及12月2日以来最低的559元。

上海期交所螺纹钢期货 跌5.7%，收报每吨3,171元，为连续第四个交易日下跌。

交易商称，若实货市场买盘随之减少，期货价格走软可能连累现货铁矿石价格跌破每吨80美元。

据Metal Bulletin，中国青岛港交货的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周五几近持平报每吨81.49美元，当周亦持平。(完)

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(编译 高琦/艾茂林; 审校 刘秀红/张明钧)

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