中国期市：铁矿石价格下跌超7%，因主要港口库存升至逾两年高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“我们看来，铁矿石价格从10月末开始就一直同基本面脱钩，在每吨60-83美元区间波动，尽管供应明显充裕，”麦格理分析师团队在报告中称。
大连商品交易所主力铁矿石合约 大跌7.2%，收报每吨560元人民币(81美元)。盘中最低触及12月2日以来最低的559元。
上海期交所螺纹钢期货 跌5.7%，收报每吨3,171元，为连续第四个交易日下跌。
交易商称，若实货市场买盘随之减少，期货价格走软可能连累现货铁矿石价格跌破每吨80美元。
据Metal Bulletin，中国青岛港交货的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周五几近持平报每吨81.49美元，当周亦持平。(完)
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(编译 高琦/艾茂林; 审校 刘秀红/张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。