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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 16:22 BJT

企业并购：出光兴产收购昭和壳牌股权的计划获得日本监管当局批准

路透东京12月19日 - 日本公正交易委员会周一表示，已经批准炼油商出光兴产 收购对手昭和壳牌石油 近三分之一股权的计划。

长期以来，出光兴产都在筹划整合昭和壳牌的资源，但该交易目前依然面临重重阻力，因为出光兴产的创始人家族威胁称，一旦该计划提交股东大会表决，他们就将予以否决。

公正交易委员会称，他们已经批准出光兴产可以收购昭和壳牌20-50%的股权。如果出光兴产有意收购超过50%的股权，或者对昭和壳牌进行实质整并，那么需要再次进行审核。

此外，公正交易委员会还批准了捷客斯控股 对东燃通用石油 的收购计划。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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