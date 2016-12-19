企业并购：出光兴产收购昭和壳牌股权的计划获得日本监管当局批准

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月19日 - 日本公正交易委员会周一表示，已经批准炼油商出光兴产 收购对手昭和壳牌石油 近三分之一股权的计划。
长期以来，出光兴产都在筹划整合昭和壳牌的资源，但该交易目前依然面临重重阻力，因为出光兴产的创始人家族威胁称，一旦该计划提交股东大会表决，他们就将予以否决。
公正交易委员会称，他们已经批准出光兴产可以收购昭和壳牌20-50%的股权。如果出光兴产有意收购超过50%的股权，或者对昭和壳牌进行实质整并，那么需要再次进行审核。
此外，公正交易委员会还批准了捷客斯控股 对东燃通用石油 的收购计划。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。