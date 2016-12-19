香港金融：CNH拆息波动属预期之内，流动性支援措施充足--金管局总裁

路透香港12月19日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，离岸人民币（CNH）拆息波动属预期之内，相信市场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。

率领香港银行公会访问北京的陈德霖向记者表示，在人民币贬值预期的影响下，市场对人民币资产配置需求出现变化，香港离岸人民币资金池近期进一步收缩，导致市场供求有些失衡，利率波幅较大，不过这都是预期之内。

“香港离岸人民币市场供求不平衡的情况经常发生，拆息飙升是自然现象，但金管局提供的流动性支援措施息率波幅仍在可控范围之内。”他说。

他并强调，虽然离岸人民币资金池收缩，但香港人民币支付系统的交易量没有大幅减少，反映金融活动依然活跃。

香港离岸人民币资金流动性依然偏紧，短端掉期点居高不下，导致长端掉期不断攀升。周一盘中离岸美元/人民币一年期掉期 升破3,300点，创11个月新高，与在岸同期限掉期价差亦扩大至逾2,800点的记录高点。

陈德霖率领的访京团周一分别拜会了中国人民银行行长周小川以及中国银监会主席尚福林。

被问及中国内地实施更严格的资本外流限制对香港人民币资金池造成影响时，陈德霖引述周小川指出，内地的一些措施都是短期性的，当环境明朗化以后，资本流将更为正常化。

至于有报导指内地居民上周六开始不能透过多次刷卡购买香港保险产品，陈德霖称，需要对事件再做了解。

金管局10月推出优化人民币流动性支援措施，将一级流动性提供行（PLPs）数目由7间扩至9间，使流动性总额度由140亿元增加至180亿元。 （完）