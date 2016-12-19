香港金融：CNH拆息波动属预期之内，流动性支援措施充足--金管局总裁

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月19日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，离岸人民币（CNH）拆息波动属预期之内，相信市场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。
率领香港银行公会访问北京的陈德霖向记者表示，在人民币贬值预期的影响下，市场对人民币资产配置需求出现变化，香港离岸人民币资金池近期进一步收缩，导致市场供求有些失衡，利率波幅较大，不过这都是预期之内。
“香港离岸人民币市场供求不平衡的情况经常发生，拆息飙升是自然现象，但金管局提供的流动性支援措施息率波幅仍在可控范围之内。”他说。
他并强调，虽然离岸人民币资金池收缩，但香港人民币支付系统的交易量没有大幅减少，反映金融活动依然活跃。
香港离岸人民币资金流动性依然偏紧，短端掉期点居高不下，导致长端掉期不断攀升。周一盘中离岸美元/人民币一年期掉期 升破3,300点，创11个月新高，与在岸同期限掉期价差亦扩大至逾2,800点的记录高点。
陈德霖率领的访京团周一分别拜会了中国人民银行行长周小川以及中国银监会主席尚福林。
被问及中国内地实施更严格的资本外流限制对香港人民币资金池造成影响时，陈德霖引述周小川指出，内地的一些措施都是短期性的，当环境明朗化以后，资本流将更为正常化。
至于有报导指内地居民上周六开始不能透过多次刷卡购买香港保险产品，陈德霖称，需要对事件再做了解。
金管局10月推出优化人民币流动性支援措施，将一级流动性提供行（PLPs）数目由7间扩至9间，使流动性总额度由140亿元增加至180亿元。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。