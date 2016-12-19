国际油市：油价上涨，因预期2017年市场供应趋紧

交易员称，近月期原油期货合约价格上涨，是由于预期市场供应将趋紧。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他非OPEC产油国已宣布，从2017年1月开始减产近180万桶/日，以支撑油价和减少全球过剩供应。

“目前投资者预期减产协议遵守程度会相对较高，价格应受到有力支撑，”澳新银行周一表示。

“沙特已表示有意在必要时将日产量削减至1,000万桶以下(目前日产量在1,050万桶左右)，这应该限制减产协议所面临的风险，”摩根士丹利周一称，并表示减产协议的一些未合规风险来自于伊拉克。该国1月石油装运量高于12月。

JBC Energy表示，“美元从周中期高位回落，也助推了多头人气。”

美元指数 自上周触及2002年高位后已下滑0.9%。

尽管如此，但仍有一些因素重压市场，抑制油价进一步上涨。

在没有参加减产协议的美国，活跃钻机数连增七周。

能源服务公司贝克休斯周五称，12月16日止当周，美国活跃钻机新增12座至510座，创1月以来最高，不过仍低于一年前的541座。

美国石油产量也略微上升，从7月的不到850万桶/日升至12月中的近880万桶/日。(完)

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