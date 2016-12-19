更新版 1-中国汇市：人民币放量收升，逢低购汇需求仍旺短期汇价仍将承压

* 人民币放量收升，但较盘初仍回吐部分涨幅 * 中间价则意外大涨近200点 * 离岸人民币流动性仍偏紧，两地汇价再现倒挂 * 逢低购汇需求较多，大行继续提供美元流动性 * 短期汇价料仍承压 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月19日 - 人民币兑美元即期 周一放量收涨，但较盘初仍回吐了 部分涨幅，中间价则意外大涨近200点，监管层或启动过滤机制。交易员称，中间价“扩大 ”弹性，反而给客盘逢低购汇机会，单边贬值预期使得大行不得不继续提供美元流动性，短 期汇价料仍承压。 他们并指出，中间价意外升值估计是对周五中央经济工作会议的反应，但是否能分化单 边预期，还需要观察；另外由于离岸资金流动性延续紧张，离岸美元兑人民币掉期持续上行 ，CNH即期汇价 与在岸即期亦一度倒挂。 “今天中间价还是有点意外的，或许跟周五的中央经济工作会议报告有关，但现在客户 感觉有好的价格就买（美元），都不怕了，甚至没回调多少就又要买了，如果不控制，估计 7很快就会见到了。”一中资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，感觉监管层年内想守7，但购汇太多不知能不能守住。明年年 初购汇额度放开之后，预计人民币贬值压力更大。 香港离岸人民币资金流动性依然偏紧，短端掉期点居高不下，导致长端掉期不断攀升。 周一盘中离岸美元兑人民币一年期掉期 升破3,300点，创11个月新高，与在岸同期 限掉期价差亦扩大至逾2,800点的记录高点。 周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政 策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策 更侧重推进供给侧结构改革。会议并强调，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合 理均衡水平上的基本稳定。 中国商务部研究院对外经济贸易部研究员金柏松周一预计，人民币兑美元明年料贬值3 -5%；2017-2018年美元强势将达到峰值，但中长期看，美元达到峰值以后很快会有回落。 中国国家外汇管理局有关负责人称，未来将在加强跨境资金流动监测和事中事后管理的 基础上，加快推进一系列既有利于促进国际收支平衡和外汇市场稳定，也符合资本项目可兑 换长远方向的改革举措，包括研究支持跨境资产转让、研究完善国内外汇贷款管理、规范境 外机构境内发债外汇管理等。 全球汇市方面，美元周一下跌，从上周所及14年高点回落，因在年底前投资人获利了结 并削减美元重仓。FRX/CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.945 6.9547 0.14% FXS> 中间价 6.9312 6.9508 0.28% 成交额<CNYSPTVOL=C 347.02亿 235.57亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 76 日低6.9468 日高6.93 92 今年以来升贬幅度 -6.50% 2005年汇改以来升贬 19.17% 幅度 一年期美元/人民币 480 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.942 6.9655 一年期NDF<CNY1YNDF 7.2655 7.272 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9456； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.2742、5.9286和8.6732。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)