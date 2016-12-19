《中国新债预测》国开行五期债定位料偏高，二级羸弱不堪拖累一级

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：25亿元；5/20年：各30亿元； * 7年：20亿元；10年：70亿元 * 招标时间：3/5/7年：12月20日9:30-10:30 * 10/20年：12月20日9:30-11:10 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.85%-3.95%；3.90%-4.00%；3.98%-4.08%；3.87%-3.95%；4.10%-4.23% * 预测均值：3.89%、3.92%、4.03%、3.91%、4.19% 路透上海12月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20 年五期固息债。路透调查显示，债市上周五短暂回暖后，再度陷入深幅调整，明日新债招标 难乐观，料五期债预测均值分别为3.89%、3.92%、4.03%、3.91%和4.19%。 “明天不崩溃就好，没有一级就没有伤害。”北京一银行交易员称。 上海一银行交易员表示，下午收益率一波快速拉涨后，明日增发的国开10年券160213最 新成交报3.93%，较上周五尾盘的3.785%大涨近15个基点（bp）。 上海一银行交易员则谈到，近两日盘中波动很大，不排除周二市场也出现剧烈震荡，因 此明日新债定位的不确定性很大，更多要看招标时点前二级市场表现；而由于发行量较小， 年底也有一些机构面临承销冲量压力，中标收益率应该也不会过高。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10 和20年最新收益率为3.7744%%、3.8385%、3.9400%、3.7916%和4.0326%。 上述五期债分别为该行今年第15期 、第18期 、第七期 CN160207=CFXS、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2. 65%、3.43%、3.24%、3.05%、3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15、18、七、13、五期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 3年：25亿元；5/20年：各30亿元 7年：20亿元；10年：70亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：12月20日9:30-10:30 10/20年：12月20日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 12/22 起息日 3年：10月20日；5年：12月8日；7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 12/21-12/22 上市日 12/26 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%； 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)