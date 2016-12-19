版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料偏高，二级羸弱不堪拖累一级

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：25亿元；5/20年：各30亿元；
    * 7年：20亿元；10年：70亿元
    * 招标时间：3/5/7年：12月20日9:30-10:30
    * 10/20年：12月20日9:30-11:10
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.85%-3.95%；3.90%-4.00%；3.98%-4.08%；3.87%-3.95%；4.10%-4.23%
    * 预测均值：3.89%、3.92%、4.03%、3.91%、4.19%

    路透上海12月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20
年五期固息债。路透调查显示，债市上周五短暂回暖后，再度陷入深幅调整，明日新债招标
难乐观，料五期债预测均值分别为3.89%、3.92%、4.03%、3.91%和4.19%。   
    
    “明天不崩溃就好，没有一级就没有伤害。”北京一银行交易员称。
    
    上海一银行交易员表示，下午收益率一波快速拉涨后，明日增发的国开10年券160213最
新成交报3.93%，较上周五尾盘的3.785%大涨近15个基点（bp）。
    
    上海一银行交易员则谈到，近两日盘中波动很大，不排除周二市场也出现剧烈震荡，因
此明日新债定位的不确定性很大，更多要看招标时点前二级市场表现；而由于发行量较小，
年底也有一些机构面临承销冲量压力，中标收益率应该也不会过高。

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10
和20年最新收益率为3.7744%%、3.8385%、3.9400%、3.7916%和4.0326%。

   上述五期债分别为该行今年第15期 、第18期 、第七期
CN160207=CFXS、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.
65%、3.43%、3.24%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                  2016年第15、18、七、13、五期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        3年：25亿元；5/20年：各30亿元
                    7年：20亿元；10年：70亿元  
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：12月20日9:30-10:30
                    10/20年：12月20日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/22
    起息日          3年：10月20日；5年：12月8日；7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          12/21-12/22
    上市日          12/26
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐