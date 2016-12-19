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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 16:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍处于多头循环

0823GMT
    
    * 美元/日圆多头走势虽已停滞，但整体仍倾向上探119.52
    * 119.52为125.86跌至99.0的76.4%回档位
    * 我们在117.75做多，预期将会恢复上涨
    * 现汇在上周三小时图上低点116.96之前寻获支撑
    * 我们的目标价为119.45，停损价为116.48
    * 美元/日圆一目均衡云区图 reut.rs/2h2gb0Y
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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