《汇市简讯》美元/日圆仍处于多头循环

0823GMT * 美元/日圆多头走势虽已停滞，但整体仍倾向上探119.52 * 119.52为125.86跌至99.0的76.4%回档位 * 我们在117.75做多，预期将会恢复上涨 * 现汇在上周三小时图上低点116.96之前寻获支撑 * 我们的目标价为119.45，停损价为116.48 * 美元/日圆一目均衡云区图 reut.rs/2h2gb0Y (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)