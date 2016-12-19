全球贵金属：12月16日SPDR黄金持仓降0.63%，iShares白银持仓增0.39%

路透12月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四下降0. 63%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增0.39%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,910,093.2 12月16日 27,081,645.3 12月15日 -171,552.1 -0.63% iShares 340,020,858.3 12月16日 338,693,308.3 12月15日 1,327,550.0 0.39% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 于春红)