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市场报道 | 2016年 12月 19日 星期一 16:36 BJT

全球贵金属：12月16日SPDR黄金持仓降0.63%，iShares白银持仓增0.39%

路透12月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四下降0.
63%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增0.39%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR      26,910,093.2   12月16日    27,081,645.3   12月15日    -171,552.1  -0.63%
    iShares  340,020,858.3   12月16日   338,693,308.3   12月15日   1,327,550.0   0.39% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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