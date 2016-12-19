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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 17:09 BJT

《全球汇市》美元下跌，因投资人年底前削减仓位

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0463  1.0447  +0.15  -3.66  1.0860
    美元/日圆            117.42  117.98  -0.47  -2.39  120.30
    欧元/日圆         122.87  123.32  -0.36  -5.83  130.47
    美元/瑞郎            1.0252  1.0254  -0.02  +2.34  1.0018
    英镑/美元            1.2489  1.2487  +0.02 -15.26  1.4738
    美元/加元            1.3348  1.3331  +0.13  -3.55  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9446  6.9630  -0.26  +5.73  6.5680
    澳元/美元            0.7293  0.7304  -0.15  +0.25  0.7275
    新西兰元/美元        0.6973  0.6957  +0.23  +2.17  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0733  1.0723  +0.09  -1.41  1.0886
    欧元/英镑         0.8377  0.8371  +0.07 +13.71  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7666  9.7695  -0.03  +6.50  9.1705
    美元/挪威克朗        8.6370  8.6635  -0.31  -2.29  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/王兴亚/张明钧/王洋; 审校 高琦/于春红/艾茂林)

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