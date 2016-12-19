《全球汇市》美元下跌，因投资人年底前削减仓位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0463 1.0447 +0.15 -3.66 1.0860 美元/日圆 117.42 117.98 -0.47 -2.39 120.30 欧元/日圆 122.87 123.32 -0.36 -5.83 130.47 美元/瑞郎 1.0252 1.0254 -0.02 +2.34 1.0018 英镑/美元 1.2489 1.2487 +0.02 -15.26 1.4738 美元/加元 1.3348 1.3331 +0.13 -3.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.9446 6.9630 -0.26 +5.73 6.5680 澳元/美元 0.7293 0.7304 -0.15 +0.25 0.7275 新西兰元/美元 0.6973 0.6957 +0.23 +2.17 0.6825 欧元/瑞郎 1.0733 1.0723 +0.09 -1.41 1.0886 欧元/英镑 0.8377 0.8371 +0.07 +13.71 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7666 9.7695 -0.03 +6.50 9.1705 美元/挪威克朗 8.6370 8.6635 -0.31 -2.29 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/王兴亚/张明钧/王洋; 审校 高琦/于春红/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。