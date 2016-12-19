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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 17:07 BJT

台湾汇市：台币兑美元大致收平，出口商抛压待消化惟台股疲弱成隐忧

* 台币兑美元大致收在平盘附近
    * 暂且消化年底出口商抛汇卖需
    * 明日台币主要波动区间料在31.900-32.000

    路透台北12月19日 - 台币兑美元 周一大致收在平盘附近，终场持续盘旋在两周低位。汇银人士
表示，盘面持续消化年底出口商抛汇卖需，带动台币盘中区间微扬，不过台股随亚股表现疲软使台币收回升幅
，致今日台币续在既有区间狭幅整理。
    
    台币兑美元今日收在31.970，收盘前低是12月5日的31.995。汇银人士表示，尽管韩元等亚币仍趋弱整理
，但台币尚待去化年底出口商美元卖盘，令台币暂难跳脱目前汇价水准，短线料台币维持区间盘整格局，后续
关注外资及台股动向。  
    
    〞看来出口商卖压应该会持续到年底，台币要贬很多也不容易，顶多是盘整。〞一位大型公股银行交易员
说。
    
    资金流向方面，交易员指出，今日汇市交投持稳，主要来自出口商抛汇卖压，以及外资虽偏向汇出但量能
不大；预计圣诞节前后外资交投将较显淡静，而年底将至，出口商对台币在31.950-32.000间的抛汇意愿仍旧
偏高。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收窄至价平附近
；目前一个月美元/台币远汇 报31.944/31.986，上日收在32.045。 
    
    台湾股市周一收跌0.94%至9,239.32点，并录得连四日跌势。外资及陆资在台股卖超19.96亿台币，连续第
二日卖超；上交易日为卖超14.25亿台币。   
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.900-32.000。
    
    马币(林吉特)周一齐平去年触及的1998年以来低点，韩元跌至近六个月低位，上周美国联邦储备理事会(
美联储/FED)暗示2017年加快升息步伐。 韩元兑美元 今收报1,186.9，创下2016年6月1
日以来最低；较上周五收盘价1,183.9下跌0.3%，为连续第四日下跌。 

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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      31.970     31.967  31.937-31.983  31.950     7.12    7.33
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.970     31.966  31.938-31.984  31.950     3.47    3.42
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.020/0.000              -0.040/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.130/-0.090              -0.175/-0.145
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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