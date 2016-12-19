台湾汇市：台币兑美元大致收平，出口商抛压待消化惟台股疲弱成隐忧

* 台币兑美元大致收在平盘附近 * 暂且消化年底出口商抛汇卖需 * 明日台币主要波动区间料在31.900-32.000 路透台北12月19日 - 台币兑美元 周一大致收在平盘附近，终场持续盘旋在两周低位。汇银人士 表示，盘面持续消化年底出口商抛汇卖需，带动台币盘中区间微扬，不过台股随亚股表现疲软使台币收回升幅 ，致今日台币续在既有区间狭幅整理。 台币兑美元今日收在31.970，收盘前低是12月5日的31.995。汇银人士表示，尽管韩元等亚币仍趋弱整理 ，但台币尚待去化年底出口商美元卖盘，令台币暂难跳脱目前汇价水准，短线料台币维持区间盘整格局，后续 关注外资及台股动向。 〞看来出口商卖压应该会持续到年底，台币要贬很多也不容易，顶多是盘整。〞一位大型公股银行交易员 说。 资金流向方面，交易员指出，今日汇市交投持稳，主要来自出口商抛汇卖压，以及外资虽偏向汇出但量能 不大；预计圣诞节前后外资交投将较显淡静，而年底将至，出口商对台币在31.950-32.000间的抛汇意愿仍旧 偏高。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收窄至价平附近 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.944/31.986，上日收在32.045。 台湾股市周一收跌0.94%至9,239.32点，并录得连四日跌势。外资及陆资在台股卖超19.96亿台币，连续第 二日卖超；上交易日为卖超14.25亿台币。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.900-32.000。 马币(林吉特)周一齐平去年触及的1998年以来低点，韩元跌至近六个月低位，上周美国联邦储备理事会( 美联储/FED)暗示2017年加快升息步伐。 韩元兑美元 今收报1,186.9，创下2016年6月1 日以来最低；较上周五收盘价1,183.9下跌0.3%，为连续第四日下跌。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.970 31.967 31.937-31.983 31.950 7.12 7.33 司 元太外汇经纪公 31.970 31.966 31.938-31.984 31.950 3.47 3.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.130/-0.090 -0.175/-0.145 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)