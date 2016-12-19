《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆走低，但目前找到底部

0920GMT * 在周四高点124.07遇挫之后，一目均衡转换现之前有买需 * 欧元/日圆走向跟随美元/日圆的成分要比欧元/美元来得多 * 欧元/日圆与美元/日圆间的48/72小时走势相关系数均为正0.51 * 欧元/日圆与欧元/美元间的48/72小时走势相关系数仅分别为正0.3 1及正0.22 * 市场在关键点122.88附近交投，在122.48-123.25区间内 * 欧元/日圆一目均衡图表 reut.rs/2hLavIA (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)