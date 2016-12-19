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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 17:28 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆走低，但目前找到底部

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    * 在周四高点124.07遇挫之后，一目均衡转换现之前有买需
    * 欧元/日圆走向跟随美元/日圆的成分要比欧元/美元来得多
    * 欧元/日圆与美元/日圆间的48/72小时走势相关系数均为正0.51
    * 欧元/日圆与欧元/美元间的48/72小时走势相关系数仅分别为正0.3
1及正0.22
    * 市场在关键点122.88附近交投，在122.48-123.25区间内
    * 欧元/日圆一目均衡图表 reut.rs/2hLavIA
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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