路透基点：卓佳杠杆收购案贷款在有限分销阶段吸引到14家银行--TRLPC

路透香港12月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，14家银行在有限分销阶段参与了Permira的28亿港元优先贷款，这笔贷款用于支持Permira以64.7亿港元从东亚银行及新创建手中杠杆收购卓佳。

上述14家银行包括中港台及欧洲和日本的银行。有限分销已经结束，额度分配方案正在敲定。

东亚银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、高盛、汇丰、三井住友银行、及台北富邦银行为这项优先贷款的牵头行、簿记行及承销行。贷款包含一笔A部分22.1亿港元定期贷款、一笔3.9亿港元收购或资本支出贷款、及一笔2亿港元循环贷款。另设有一笔增额贷款7.8亿港元。

贷款初始混合利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码378.5个基点，平均期限4.68年。各部份贷款的利率与公司杠杆比率挂钩。贷款的最高综合收益为426.6个基点，参与费用为225个基点。

消息人士称，这笔优先贷款的期限为五年，以卓佳未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约5,100万美元计算，初始杠杆比率约为5.6倍(不含并购/资本支出贷款及循环信用贷款)。

Permira也正寻求自私募股权投资公司Partners集团，融资最高达7,500万美元的夹层贷款；杠杆倍数为1.47倍。

Permira为一家全球性投资公司，以其为顾问的基金的承诺资本总额约为310亿欧元。(完) (编译 王兴亚；审校 刘秀红)