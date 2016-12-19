路透基点：卓佳杠杆收购案贷款在有限分销阶段吸引到14家银行--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，14家银行在有限分销阶段参与了Permira的28亿港元优先贷款，这笔贷款用于支持Permira以64.7亿港元从东亚银行及新创建手中杠杆收购卓佳。
上述14家银行包括中港台及欧洲和日本的银行。有限分销已经结束，额度分配方案正在敲定。
东亚银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、高盛、汇丰、三井住友银行、及台北富邦银行为这项优先贷款的牵头行、簿记行及承销行。贷款包含一笔A部分22.1亿港元定期贷款、一笔3.9亿港元收购或资本支出贷款、及一笔2亿港元循环贷款。另设有一笔增额贷款7.8亿港元。
贷款初始混合利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码378.5个基点，平均期限4.68年。各部份贷款的利率与公司杠杆比率挂钩。贷款的最高综合收益为426.6个基点，参与费用为225个基点。
消息人士称，这笔优先贷款的期限为五年，以卓佳未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约5,100万美元计算，初始杠杆比率约为5.6倍(不含并购/资本支出贷款及循环信用贷款)。
Permira也正寻求自私募股权投资公司Partners集团，融资最高达7,500万美元的夹层贷款；杠杆倍数为1.47倍。
Permira为一家全球性投资公司，以其为顾问的基金的承诺资本总额约为310亿欧元。(完) (编译 王兴亚；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。