重温稿-台湾货币市场：资金渐多短率持稳大行近日将做跨月，短票利率松动

* 月内资金充沛，短率大致持稳 * 中小型银行陆续提供跨月拆借 * 资金渐多，短票利率开始松动 * RP市场资金充裕，惟报价紊乱 记者 罗两莎 路透台北12月19日 - 台湾银行间年内短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天已 有中小型银行开始提供跨月资金拆借，但大都集中在票券商，利率大致落在0.50%；而大型 银行最快则要到明、后两天才会进行跨月拆出。 大型银行资调人员表示，目前月内资金非常充裕，今天只做月内拆借，对票券商一周利 率开在0.45%、银行则在0.30-0.35%；至于跨月拆出则须在精算后才能确定何时可以提供， 但应该不会等太久。 〞月内钱一大堆，我们本周内就可以做跨月。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员即称，今天陆续有银行提供跨月资金，利率大都落在0.50%，少数则开 在0.53%。 〞钱很多啦，不用太担心。〞一大型票券资调人员说。 本地时间 17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.970 31.967 台湾加权股价指数<.TWII 9,239.32 9,326.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.200% 0.172-0.200% --一周拆款利率区间 0.171-0.450% 0.175-0.450% --两周拆款利率区间 0.400-0.440% 0.190-0.450% **跨年利率松动** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金慢慢变多，利率亦呈松动迹象，且逐渐往 区间低档承做。 一大型银行交易员则称，今天有少量买入跨年的票，利率则维持在0.55%原水准。 〞今天区间差不多，在0.55-0.57%之间，但有偏低档承做。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员亦称，市场资金略为变多，利率在0.55%仍是常态，但已经有极 少量成交在0.55%以下，即0.53%。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%，极少数成交于0.53%，上日 则在0.55-0.60%；月内自保短票利率同于上日，在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%，区间在0.52-0.60%， 成交金额108.61亿台币；前日加权平均利率在0.569%，区间为0.54-0.63%，成交量178.11亿 台币。 台湾央行周一发行1,466亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,470亿台币，发行余额 减4亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；本周余日分别有：周二778亿、周 三838亿、周四6,026.2亿，及周五1,110亿。 拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为173亿台币，累计超额准备为1兆674亿 台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,177亿台币。 **RP资金渐多报价紊乱** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，继上周资金逐渐变多后，今天又变得更为 充裕，而且不论是寿险公司、投信和银行手上都有钱，只是利率报价却是相当紊乱。 〞利率蛮乱的，跨农历年的资金也陆续出来了，如果坚持留在年内的资金，就要接受低 利率，大概在0.25-0.26%。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日在0.30-0.33%； 月内公司债附买回利率成交在0.42-0.43%，上日在0.40-0.42%；跨月天期公债成交在0.35% ，公司债则落在0.45%。 大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30-0.35%，上日则在0.30 -0.32%；公司债附买回利率落在0.30-0.35%，上日在0.31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30 -0.35%，上日亦同，少数跨农历成交在0.33-0.36%%，上日则在0.37-0.40%；公司债利率区 间在0.38-0.40%，上日在0.35-0.40%。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)