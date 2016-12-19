欧洲汇市：英镑兑美元重新站稳脚跟，因有更多英退过渡协议传言浮现

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
“我们看到国际贸易大臣福克斯等部分政客发出更为和缓的信号，”CMC Markets市场分析师Michael Hewson称。
“有关英国硬退欧的担忧不再像几个月前那样严重，而且临近年底，市场的头寸布局可能更为支撑英镑。”
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，投资者继续削减英镑空头部位，净空头部位降至9月第三周以来最低。
英镑兑美元 小涨至1.2490。上周曾因为美国明年较预期更快升息的前景而下跌。
英镑兑欧元 大致持平，报0.8376，但仍距离本月初所及五个月高位不远。
“12月是个危险月份，英镑仍对政治事件非常敏感，”纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick称。
“但英镑并非面临政治风险的唯一一个币种，所以英镑空头部位下降有其道理可言。”(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 高琦/于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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