欧洲汇市：英镑兑美元重新站稳脚跟，因有更多英退过渡协议传言浮现

“我们看到国际贸易大臣福克斯等部分政客发出更为和缓的信号，”CMC Markets市场分析师Michael Hewson称。

“有关英国硬退欧的担忧不再像几个月前那样严重，而且临近年底，市场的头寸布局可能更为支撑英镑。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，投资者继续削减英镑空头部位，净空头部位降至9月第三周以来最低。

英镑兑美元 小涨至1.2490。上周曾因为美国明年较预期更快升息的前景而下跌。

英镑兑欧元 大致持平，报0.8376，但仍距离本月初所及五个月高位不远。

“12月是个危险月份，英镑仍对政治事件非常敏感，”纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick称。

“但英镑并非面临政治风险的唯一一个币种，所以英镑空头部位下降有其道理可言。”(完)

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