东南亚股市：受美国升息担忧拖累而下跌，菲律宾股市收低2%

"投资人正在调整股票仓位...更为积极的升息路径对股市不利," 马尼拉RCBC Securities股票研究分析师Ralph Bodollo表示。 菲律宾股市 大跌2%至逾九个月低点,受金融股及地产股拖累。 地产开发商SM Prime Holdings Inc 大跌5.6%,Bank of t he Philippine Islands 触及九个月最低收位。 Bodollo称,菲律宾外劳资金汇回放缓,也是当地股市一大隐忧。 印尼股市 回吐稍早涨幅收低0.8%,消费财及原物料类股领跌 。 新加坡股市 下跌0.8%至12月1日以来最低,金融及电信股拖累 大盘。 星展集团 及新加坡电信 表现垫底。 越南股市 盘初上涨,但之后下跌,泰国股市 则是收平 盘。 1002GMT,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 346.72 -2.49 -0.71 +4.18 332.82 新加坡 2913.08 -24.78 -0.84 +1.05 2882.73 马来西亚 1634.30 -3.49 -0.21 -3.44 1692.51 泰国 1522.40 -0.11 -0.01 +18.20 1288.02 印尼 5191.91 -39.74 -0.76 +13.04 4593.01 菲律宾 6714.13 -136.58 -1.99 -3.42 6952.08 越南 674.33 -0.83 -0.12 +16.46 579.03 (完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 高琦/王洋)