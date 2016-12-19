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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 18:37 BJT

东南亚股市：受美国升息担忧拖累而下跌，菲律宾股市收低2%

“投资人正在调整股票仓位...更为积极的升息路径对股市不利，”
马尼拉RCBC Securities股票研究分析师Ralph Bodollo表示。
    
    菲律宾股市 大跌2%至逾九个月低点，受金融股及地产股拖累。
    
    地产开发商SM Prime Holdings Inc 大跌5.6%，Bank of t
he Philippine Islands 触及九个月最低收位。
    
    Bodollo称，菲律宾外劳资金汇回放缓，也是当地股市一大隐忧。
    
    印尼股市 回吐稍早涨幅收低0.8%，消费财及原物料类股领跌
。
    
    新加坡股市 下跌0.8%至12月1日以来最低，金融及电信股拖累
大盘。
    
    星展集团 及新加坡电信 表现垫底。
    
    越南股市 盘初上涨，但之后下跌，泰国股市 则是收平
盘。
    
    1002GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   346.72    -2.49   -0.71  
 +4.18   332.82
    新加坡                     2913.08   -24.78   -0.84  
 +1.05  2882.73
    马来西亚                  1634.30    -3.49   -0.21  
 -3.44  1692.51
    泰国                      1522.40    -0.11   -0.01  
+18.20  1288.02
    印尼                      5191.91   -39.74   -0.76  
+13.04  4593.01
    菲律宾                     6714.13  -136.58   -1.99  
 -3.42  6952.08
    越南                        674.33    -0.83   -0.12  
+16.46   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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CTMT/CN]
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    法股CAC-40指数         
    

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 高琦/王洋)

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