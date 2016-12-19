国际油市：亚洲燃料油裂解价差从12月高位回落，现货升水表现不一

路透新加坡12月19日 - 亚洲指标180-st燃料油裂解价差周一从约三周高位回落，交易员表示因原油价格上涨对市场构成压力。

尽管假日季节前交投活动迟滞，新加坡1月180-st燃料油较迪拜原油裂解价差从前一日触及的12月高位回落，跌0.46美元至每桶负0.95美元。

11月30日，近月合约的裂解价差为每桶负0.06美元，创下近五年来最窄，受助于坚挺的季节性需求和供给有限。

不过OPEC和俄罗斯达成联合减产协议后，原油价格的大幅上涨令裂解价差在协议后的两个交易日大跌3.21美元。

消息人士称在实货市场上，180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差表现不一，普氏窗口中买家的兴趣各异。

较低的380-cst燃料油FO380-SIN-DIF直接买方报价和卖价令现货价差下跌0.57美元至每吨较新加坡报价升水2.53美元。

相比之下，180-cst燃料油买兴强劲且卖价较高，令该级别油品的升水扩大至每吨4.37美元，较前一日上涨0.85美元。

周一普氏窗口总计有4万吨180-cst燃料油成交，还有2万吨380-cst燃料油成交。

新加坡现货市场上有三笔交易完成。(完)

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