国际油市：亚洲燃料油裂解价差从12月高位回落，现货升水表现不一

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月19日 - 亚洲指标180-st燃料油裂解价差周一从约三周高位回落，交易员表示因原油价格上涨对市场构成压力。
尽管假日季节前交投活动迟滞，新加坡1月180-st燃料油较迪拜原油裂解价差从前一日触及的12月高位回落，跌0.46美元至每桶负0.95美元。
11月30日，近月合约的裂解价差为每桶负0.06美元，创下近五年来最窄，受助于坚挺的季节性需求和供给有限。
不过OPEC和俄罗斯达成联合减产协议后，原油价格的大幅上涨令裂解价差在协议后的两个交易日大跌3.21美元。
消息人士称在实货市场上，180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差表现不一，普氏窗口中买家的兴趣各异。
较低的380-cst燃料油FO380-SIN-DIF直接买方报价和卖价令现货价差下跌0.57美元至每吨较新加坡报价升水2.53美元。
相比之下，180-cst燃料油买兴强劲且卖价较高，令该级别油品的升水扩大至每吨4.37美元，较前一日上涨0.85美元。
周一普氏窗口总计有4万吨180-cst燃料油成交，还有2万吨380-cst燃料油成交。
新加坡现货市场上有三笔交易完成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。