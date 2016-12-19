中国经济：2020年基本建成绿色生态农业补贴政策体系--财政部

路透北京12月19日 - 中国财政部和农业部周一要求，推进农业供给侧结构性改革，完善农业补贴政策。到2020年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制，进一步提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性。

财政部网站刊登的建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案指出，建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，要坚持绿色引领、统筹兼顾，政府支持、市场导向，存量优化、增量倾斜，系统设计、稳妥推进的基本原则。

“以现有补贴政策的改革完善为切入点，在确保国家粮食安全和农民收入稳定增长的前提下，突出绿色生态导向，将政策目标由数量增长为主转到数量质量效益并重上来。”方案称。

方案指出，建立以绿色生态为导向的农业补贴制度要结合农业供给侧结构性改革，注重发挥市场形成价格作用，充分利用国内国际两个市场和两种资源，调动农民和社会各方面积极性，提高补贴资金使用效率。

方案强调，建立以绿色生态为导向的农业补贴制度要从制约农业可持续发展的重点领域、关键环节入手，加快改革完善相关政策。全面推开农资综合补贴、种粮农民直接补贴和农作物良种补贴等农业“三项补贴”改革。

方案并指出，建立以绿色生态为导向的农业补贴制度要落实最严格的耕地保护制度，划定永久基本农田，完善保护补偿激励机制。扩大新一轮退耕还林还草规模，实施天然林保护全覆盖政策。建立湿地保护制度，稳步推进农业水价综合改革。（完）

浏览详情，点选 here (发稿 张晓翀；审校 林高丽)