更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因原油价格居高不下(12月19日)

(更正：根据更正后的英文原文，第四段应为“总计8万桶”，非“总计80万桶”)

路透新加坡12月19日 - 亚洲近月2月上半月石脑油裂解价差周一跌至三日低点每吨63.60美元，汽油裂解价差也触及三日低点每桶8.83美元，因油价居高对裂解价差构成压力。

近期对即期石脑油船货的需求强劲，给予市场一定的支撑，也提振了现货价格。

韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1-1.50美元的价格，买入2月上半月船货，而上周其购买的1月下半月船货支付的贴水则为4.50美元。

至于汽油需求，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在求购四艘总计8万桶的98号汽油船货，1月分别到岸Surabaya、雅加达和Uban。

交易员表示，印度巴拉特石油上周已出售3.3万吨石脑油给Socar，12月30日-1月1日从孟买启运。

估计价格为离岸价(FOB)较中东报价小幅贴水至小幅升水之间。

新加坡现货市场上有四笔汽油交易达成，但未见石脑油交易。(完)

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