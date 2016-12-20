更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因原油价格居高不下(12月19日)

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：根据更正后的英文原文，第四段应为“总计8万桶”，非“总计80万桶”)
路透新加坡12月19日 - 亚洲近月2月上半月石脑油裂解价差周一跌至三日低点每吨63.60美元，汽油裂解价差也触及三日低点每桶8.83美元，因油价居高对裂解价差构成压力。
近期对即期石脑油船货的需求强劲，给予市场一定的支撑，也提振了现货价格。
韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1-1.50美元的价格，买入2月上半月船货，而上周其购买的1月下半月船货支付的贴水则为4.50美元。
至于汽油需求，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在求购四艘总计8万桶的98号汽油船货，1月分别到岸Surabaya、雅加达和Uban。
交易员表示，印度巴拉特石油上周已出售3.3万吨石脑油给Socar，12月30日-1月1日从孟买启运。
估计价格为离岸价(FOB)较中东报价小幅贴水至小幅升水之间。
新加坡现货市场上有四笔汽油交易达成，但未见石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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