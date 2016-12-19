全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第11日，大部份船舶需求仍疲弱

路透12月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第11日下跌，因巴拿马型，海岬型和超灵便型船舶需求仍然疲弱。

整体乾散货运价指数 下跌19点，或2.01%，报927点，为近六周最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌9点，或0.86%，至1,037点。海岬型船舶日均获利持平在6,729美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌89点，或7.9%，报1,037点。日均获利降707美元，报8,287美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌7点，至953点；灵便型船运价指数 上升5点，报605点。(完)