南非汇市：兰特跟随欧元下跌，料年底前受全球市场走势推动

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡12月19日 - 南非兰特兑美元周一下滑，交易商预计，年底前兰特将受全球市场走势推动。
1515 GMT，兰特兑美元 跌0.75%，报14.0850兰特，周五纽约尾盘报13.9800。稍早兰特降至盘中低位14.1475，主要反映美元兑主要货币全面上涨。
“未来两周消息面淡静，我预计，兰特将在区间交投。但在流动性低的情况下，通常造成的问题是，一旦有些重大押注在市场出现，兰特会向一个方向发展，人们开始恐慌，”Treasury One交易员Andre Botha说。
“我的感觉是，我们应该留意欧元/美元走势，不管欧元/美元表现如何，兰特都会作出反映。”
美元保持在14年最高水准附近，因预期美国候任总统特朗普计划推出的扩张性财政举措会推高通胀，从而导致美国加快升息。
兰特兑美元本年可望上涨逾9%，为2010年以来首年上涨。(完)
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