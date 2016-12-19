南非汇市：兰特跟随欧元下跌，料年底前受全球市场走势推动

路透约翰内斯堡12月19日 - 南非兰特兑美元周一下滑，交易商预计，年底前兰特将受全球市场走势推动。

1515 GMT，兰特兑美元 跌0.75%，报14.0850兰特，周五纽约尾盘报13.9800。稍早兰特降至盘中低位14.1475，主要反映美元兑主要货币全面上涨。

“未来两周消息面淡静，我预计，兰特将在区间交投。但在流动性低的情况下，通常造成的问题是，一旦有些重大押注在市场出现，兰特会向一个方向发展，人们开始恐慌，”Treasury One交易员Andre Botha说。

“我的感觉是，我们应该留意欧元/美元走势，不管欧元/美元表现如何，兰特都会作出反映。”

美元保持在14年最高水准附近，因预期美国候任总统特朗普计划推出的扩张性财政举措会推高通胀，从而导致美国加快升息。