USDA报告：12月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/15/2016 12/08/2016 12/08/2016 12/17/20 15 初值 修正值 前值 小麦 478,213 444,995 440,805 527,361 燕麦 0 600 600 100 大麦 0 0 0 0 玉米 769,008 872,303 860,927 718,888 高粱 206,362 227,418 227,418 295,060 大豆 1,731,565 1,842,561 1,837,632 1,461,746 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 14,584,585 11,491,790 燕麦 7,899 900 大麦 27,342 27,425 玉米 15,392,569 8,549,909 高粱 1,555,428 3,528,606 大豆 29,655,055 24,820,767 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)