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货币新闻 | 2016年 12月 20日 星期二 03:40 BJT

USDA报告：12月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/15/2016    12/08/2016    12/08/2016    12/17/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       478,213       444,995       440,805       527,361
    燕麦 　          0           600           600           100
    大麦             0             0             0             0
    玉米       769,008       872,303       860,927       718,888
    高粱       206,362       227,418       227,418       295,060
    大豆     1,731,565     1,842,561     1,837,632     1,461,746
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    14,584,585     11,491,790
    燕麦         7,899            900
    大麦        27,342         27,425
    玉米    15,392,569      8,549,909
    高粱     1,555,428      3,528,606
    大豆    29,655,055     24,820,767
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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