芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌1.3%，因阿根廷降雨

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下挫1.3%，交易商表示，阿根廷迎来有利作物生长的降雨，且大豆连涨两天后有获利了结。

美国农业部公布出售26.4万吨美国大豆到中国。

近月1月大豆合约 触及10.39美元日内高位，超过周五的日内高位，后掉头回落。今日日内低位也低于上日低点，这是可能吸引进一步卖出的技术信号。

Commodity Weather Group在致客户的公告中称，周末的降雨和本周的更多降雨，将给几乎所有的阿根廷作物生长乾旱地区带来帮助。

1月大豆期货 收跌15-1/4美分，报每蒲式耳10.21-1/2美元。

1月豆粕期货 收跌4.9美元，报每短吨312.2美元，1月豆油期货 下跌0.18美分，每磅36.56美分。

今日CBOT大豆预估成交量为235,795口，豆粕为94,824口，豆油为114,694口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)