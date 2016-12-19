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市场报道 | 2016年 12月 20日 星期二 05:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.2%，纳斯达克指数收高0.37%

路透纽约12月19日 - 美国股市周一延续近期涨势，但在有消息称一辆卡车冲向德国柏林一个圣诞集市的人群，造成多人死亡后，美股收盘缩减稍早涨幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨39.65点，或0.2%，至19,883.06点；标准普尔500指数 收升4.46点，或0.20%，至2,262.53点；纳斯达克指数 收高20.28点，或0.37%，至5,457.44点。

今日稍早，三大股指已经缩减涨幅，因俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡。(完) 　　

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