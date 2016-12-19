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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          88.93    +0.26    +0.29   2508794
    京东                25.38    -0.23    -0.90   4805246
    新浪              64.14    -1.29    -1.97   1174505
    搜狐              35.43    +0.19    +0.54    177146
    网易             216.77    +3.72    +1.75   1025602
    百度             163.69    -1.24    -0.75   1909695
    
    台湾
    台湾积体电路       29.27    -0.21    -0.71   1176752
    联电                1.79    -0.01    -0.56    304207
    日月光              5.13    -0.04    -0.77    154839
    硅品精密           7.35    -0.01    -0.14     76302
    和信超媒体         3.15    +0.21    +7.15     66283
    友达                3.59    -0.04    -1.10     46616
    中华电信           31.81    -0.23    -0.72     91523
    台湾国际航电      49.39    +0.40    +0.82    961567
    
    香港
    中国移动           52.20    +0.18    +0.35    119222
    中国联通           11.47    -0.03    -0.26     36847
    中国电信           46.81    +0.34    +0.73      5464
    中芯国际            6.46    -0.09    -1.37     20849
    电讯盈科         5.41    -0.09    -1.64      2560
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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