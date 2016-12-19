《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月19日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 88.93 +0.26 +0.29 2508794 京东 25.38 -0.23 -0.90 4805246 新浪 64.14 -1.29 -1.97 1174505 搜狐 35.43 +0.19 +0.54 177146 网易 216.77 +3.72 +1.75 1025602 百度 163.69 -1.24 -0.75 1909695 台湾 台湾积体电路 29.27 -0.21 -0.71 1176752 联电 1.79 -0.01 -0.56 304207 日月光 5.13 -0.04 -0.77 154839 硅品精密 7.35 -0.01 -0.14 76302 和信超媒体 3.15 +0.21 +7.15 66283 友达 3.59 -0.04 -1.10 46616 中华电信 31.81 -0.23 -0.72 91523 台湾国际航电 49.39 +0.40 +0.82 961567 香港 中国移动 52.20 +0.18 +0.35 119222 中国联通 11.47 -0.03 -0.26 36847 中国电信 46.81 +0.34 +0.73 5464 中芯国际 6.46 -0.09 -1.37 20849 电讯盈科 5.41 -0.09 -1.64 2560 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。