修正-****日韩经济指标预测--12月20日-12月27日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：日本央行利率决定公布时间修正为12月20日0300-0530GMT) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月20日(二) 0300-0530 日本央行利率决定 负0.10% 负0.10% 12月21日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,674 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,784 12月22日(四) 暂无重要经济数据。 12月23日(五) 暂无重要经济数据。 12月26日当周 12月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 96 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -- -0.4% 全国整体CPI -- +0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -- -0.4% 东京地区整体CPI -- +0.5% 2330 日本求才求职比 11月 -- 1.40 失业率 -- 3.0% 12月26-27日 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -- -0.4% (较前月) -- -1.0% 12月27日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +15.2% 房屋开工(较上年同期) -- +13.7% 12月27-28日 2350 日本工业生产 11月初值 -- 持平 工业生产一个月预估 11月 -- +4.5% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。