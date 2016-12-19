加拿大股市：指标股指连三日收涨，金矿股及电信股跳升

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月19日 - 加拿大指标股指周一连续第三个交易日上涨，金矿股及电信股跳升，因政治紧张局势升级且债券收益率下跌。
对主要指数影响最大的个股包括Agnico Eagle Mines 和Barrick Gold ，二者分别上涨近3%和0.8%。
金价小涨，在俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉一间画廊被枪杀后，地缘政治紧张局势升级，这对金价的提振盖过了对美国收紧货币政策的预期和美元走强的拖累。
电信股涨0.6%，其中Rogers Communications 涨1.6%至51.73加元，因避险需求导致债券收益率下跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨17.65点，或0.12%，报15,269.85点。该指数今年已累计上涨17%。
该指数10大类股中有七大类股上涨。整体工业类股涨0.4%，金融股涨0.1%，材料类股下跌0.1%，能源股基本持平。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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