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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 07:40 BJT

金砖国家：12月19日股汇市收盘纵览

路透12月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.62%，报851.13点。

中国股市：沪综指缩量小幅收跌，房地产股受政策影响走势疲弱

中国汇市：人民币放量收升，逢低购汇需求仍旺短期汇价仍将承压

香港股市：收低触及四个半月低位，受到围绕大陆政策的忧虑拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.19%，报57,110.995点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3700/15，上日收报3.3889/06。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.39%，报43,332.17点；大盘综合指数 收盘上涨0.38%，报49,880.99点。金价上涨推动南非黄金矿业指数 劲扬2.10%，至1,206.17点。金矿商Gold Fields 大涨逾5%，至38.66兰特。

南非汇市：兰特跟随欧元下跌，料年底前受全球市场走势推动

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印度股市：周一收低，连续第四个交易日下跌，HDFC银行 与印度国家银行(SBI) 等金融股跌幅皆超过1%。BSE指数 收盘下跌0.43%，报26,374.7点；NSE指数 收盘下跌0.43%，报8,104.35点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.865，上日收报67.76。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.48%，报1,130.06点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.42%，报590.91点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.22%，报61.9475；卢布兑欧元 升值0.57%，报64.47。(完)

(整理 陈宗琦；审校 郑茵)

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