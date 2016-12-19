金砖国家：12月19日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.62%，报851.13点。
中国股市：沪综指缩量小幅收跌，房地产股受政策影响走势疲弱
中国汇市：人民币放量收升，逢低购汇需求仍旺短期汇价仍将承压
香港股市：收低触及四个半月低位，受到围绕大陆政策的忧虑拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.19%，报57,110.995点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3700/15，上日收报3.3889/06。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.39%，报43,332.17点；大盘综合指数 收盘上涨0.38%，报49,880.99点。金价上涨推动南非黄金矿业指数 劲扬2.10%，至1,206.17点。金矿商Gold Fields 大涨逾5%，至38.66兰特。
南非汇市：兰特跟随欧元下跌，料年底前受全球市场走势推动
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印度股市：周一收低，连续第四个交易日下跌，HDFC银行 与印度国家银行(SBI) 等金融股跌幅皆超过1%。BSE指数 收盘下跌0.43%，报26,374.7点；NSE指数 收盘下跌0.43%，报8,104.35点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.865，上日收报67.76。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.48%，报1,130.06点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.42%，报590.91点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.22%，报61.9475；卢布兑欧元 升值0.57%，报64.47。(完)
(整理 陈宗琦；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。