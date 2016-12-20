欧洲经济指标预测--12月20日-12月27日****

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月20日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差26.78 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余298 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余253 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 530 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正26 12月21日(三) 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.8% 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 113 43.01 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余34.13 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负6.0 负6.1 12月22日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 12月 负8 负8 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- +0.9% (较上年同期) -- -0.6% 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -6.8% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.6% 工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -4.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.6% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.4% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差38.5 12月23日(五) 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 9.9 9.8 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.2% -0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -0.1% +0.9% 0800 瑞士KOF领先成长指标 12月 -- 102.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季 -- +0.9% (较上年同期) -- -1.6% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字274.5 赤字259.2 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济数据。 12月27日(二) 暂无重要经济数据。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 汪红英)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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