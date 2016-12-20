欧洲经济指标预测--12月20日-12月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月20日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差26.78 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余298 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余253 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 530 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正26 12月21日(三) 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.8% 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 113 43.01 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余34.13 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负6.0 负6.1 12月22日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 12月 负8 负8 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- +0.9% (较上年同期) -- -0.6% 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -6.8% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.6% 工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -4.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.6% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.4% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差38.5 12月23日(五) 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 9.9 9.8 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.2% -0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -0.1% +0.9% 0800 瑞士KOF领先成长指标 12月 -- 102.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季 -- +0.9% (较上年同期) -- -1.6% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字274.5 赤字259.2 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济数据。 12月27日(二) 暂无重要经济数据。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 汪红英)