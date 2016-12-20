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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月20日

* 头版头条:

--分析人士表示，在年末MPA（宏观审慎评估）考核、流动性覆盖率披露等压力下，部分金融机构资金融通出现明显收缩，导致市场“钱紧”，预计接下来的一两周资金供需矛盾或更为激烈，需要货币当局采取措施来避免冲击进一步扩大。

* 其他:

--国家发改委近日印发《东北振兴“十三五”规划》指出，针对不同类型国有企业的特点，以增强国有经济活力、竞争力和抗风险能力为目标，灵活采取引入战略投资者、推进企业改制上市、允许员工持股、吸引股权投资基金入股等方式推动混合所有制改革。

--民生银行 公告称，泛海国际股权投资12月15日-16日购买公司H股，占总股本的0.369%；本次增持后，中国泛海控股、泛海国际投资及泛海国际股权投资三家一致行动人在民生银行合计持股达5%。

--截至本周一（19日），新三板挂牌公司总数达到1万家，不过当日新三板成交量仅为13.18亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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