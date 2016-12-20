中国信用债：12中城建MTN2周一未能按时付息，近期连续违约

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月20日 - 中国中央国债登记结算公司周一晚间公告，中国城市建设控股集团2012年度第二期中期票据--12中城建MTN2 应于17日付息，遇节假日顺延至19日后，截止当日终，仍未收到发行人的应付付息资金，无法代理发行人向持有人付息。
本次所涉中票发行规模10亿元人民币，到期日为2017年12月17日，票面利率5.55%。
本月稍早，因受评级下调等因素影响致融资受限，截至12月9日日终，中城建未能按照约定筹措足额资金完成“11中城建MTN1” 本息兑付，构成违约。
中城建在银行间市场发行的另一期中期票据--12中城建MTN1 于11月28日也发生了利息支付违约，涉及金额5,550万元，但在11月30日完成了兑付。 （完）
参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。