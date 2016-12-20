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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:15 BJT

中国信用债：12中城建MTN2周一未能按时付息，近期连续违约

路透上海12月20日 - 中国中央国债登记结算公司周一晚间公告，中国城市建设控股集团2012年度第二期中期票据--12中城建MTN2 应于17日付息，遇节假日顺延至19日后，截止当日终，仍未收到发行人的应付付息资金，无法代理发行人向持有人付息。

本次所涉中票发行规模10亿元人民币，到期日为2017年12月17日，票面利率5.55%。

本月稍早，因受评级下调等因素影响致融资受限，截至12月9日日终，中城建未能按照约定筹措足额资金完成“11中城建MTN1” 本息兑付，构成违约。

中城建在银行间市场发行的另一期中期票据--12中城建MTN1 于11月28日也发生了利息支付违约，涉及金额5,550万元，但在11月30日完成了兑付。 （完）

参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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