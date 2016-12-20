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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:13 BJT

日本已公布经济指标--2016/12/20

经济指标                 时间     最新数据        前月/前季数      下次公布时间      预估值
                                                                        据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        +0.3%  r           +0.2%  r        2月12日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     11月        -0.4%              -0.4%          12月26日          --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     10月        -0.4%              -0.5%          12月26日          --
 工业生产(m/m)                        10月         持平  r           +0.1%  r    12月27-28日          --
 失业率                               10月         3.0%  @            3.0%  @       12月26日          --
 贸易收支(亿日圆)                     11月    顺差1,525          顺差4,962           1月25日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                10月        -0.4%              -2.1%       12月26-27日          --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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