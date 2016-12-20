中国新债：国开行取消今日七和20年增发债发行，剩余三期规模共125亿

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月20日 - 中国国家开发银行 周一晚间公告，取消原定于周二招标 的七年和20年两期增发债发行，剩余的三年、五年和10年期发行计划未变，三期债发行上限 维持在125亿元人民币。 路透周一对上述三期债的收益率预测均值为3.89%、3.92%和3.91%。 中国银行间债市周一现券走势羸弱不堪，主要利率债收益率再攀升近10个基点，10年期 国债期货主力合约继续大跌逾1%。交易人士表示，中央经济工作会议释放货币政策稳健偏紧 信号，市场悲观情绪再度发酵，而国海证券代持风险事件等更令交投雪上加霜。 今日将继续招标的三期债为国开行今年第15期 、第18期CN160218=CFX S和第13期 的增发债，票面利率2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15、18和13期增发债 --------------------------------------------------------- 发行上限 3年：25亿元；5年：30亿元；10年：70亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3/5年：12月20日9:30-10:30 10年：12月20日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 12/22 起息日 3年：10月20日；5年：12月8日；10年：8月25日 分销期 12/21-12/22 上市日 12/26 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。