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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:25 BJT

中国新债：国开行取消今日七和20年增发债发行，剩余三期规模共125亿

路透上海12月20日 - 中国国家开发银行 周一晚间公告，取消原定于周二招标
的七年和20年两期增发债发行，剩余的三年、五年和10年期发行计划未变，三期债发行上限
维持在125亿元人民币。
    
    路透周一对上述三期债的收益率预测均值为3.89%、3.92%和3.91%。 
    
    中国银行间债市周一现券走势羸弱不堪，主要利率债收益率再攀升近10个基点，10年期
国债期货主力合约继续大跌逾1%。交易人士表示，中央经济工作会议释放货币政策稳健偏紧
信号，市场悲观情绪再度发酵，而国海证券代持风险事件等更令交投雪上加霜。 
    
    今日将继续招标的三期债为国开行今年第15期 、第18期CN160218=CFX
S和第13期 的增发债，票面利率2.65%、3.43%和3.05%。

    具体发行条款如下：

                  2016年第15、18和13期增发债
    ---------------------------------------------------------
    发行上限        3年：25亿元；5年：30亿元；10年：70亿元  
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        3/5年：12月20日9:30-10:30
                    10年：12月20日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/22
    起息日          3年：10月20日；5年：12月8日；10年：8月25日
    分销期          12/21-12/22
    上市日          12/26
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------------(完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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