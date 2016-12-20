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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报12月20日

**头版头条**

--加辣无阻地价再创巅峰。海航实业再下一城以逾54.12亿港元投得启德住宅地，楼面地价1.36万港元/尺，较集团上月投得比邻地高100港元，料日后开售尺价约2.45万港元。

**其他**

--中港人民币头寸在冬至前惯性偏紧，跨境拆息高踞难下，昨天场外短息最高曾见16厘，五间港银近日纷纷调高人民币存款息率，现时至少七间银行的息率达4厘或以上。

--会计师事务所德勤预期，香港明年集资额达10亿美元或以上的超大型新股数目将由今年7宗减至约4-5宗，或会影响香港卫冕全球新股集资额首位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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