《香港报摘》--经济日报12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--加辣无阻地价再创巅峰。海航实业再下一城以逾54.12亿港元投得启德住宅地，楼面地价1.36万港元/尺，较集团上月投得比邻地高100港元，料日后开售尺价约2.45万港元。
**其他**
--中港人民币头寸在冬至前惯性偏紧，跨境拆息高踞难下，昨天场外短息最高曾见16厘，五间港银近日纷纷调高人民币存款息率，现时至少七间银行的息率达4厘或以上。
--会计师事务所德勤预期，香港明年集资额达10亿美元或以上的超大型新股数目将由今年7宗减至约4-5宗，或会影响香港卫冕全球新股集资额首位。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。