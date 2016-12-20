《香港报摘》--信报12月20日

**头版头条**

--美国加息及香港政府“加辣”夹击无碍九龙东启德发展区住宅地价再创新高。中资财团在下半年加速涌港抢地，海航集团旗下海航实业再扮演异军，于一个半月内连环以“癫价”扫入启德住宅地皮，合共豪掷142.49亿港元。

**其他**

--中远海运港口 与长和 旗下和记港口 签订经营协议，共同管理香港新界葵涌4号、6号、7号、8号及9号码头全数16个泊位，以提升码头组合的整体营运效益，更好地满足航运联盟在服务要求上的提升。

--浑水创办人布洛克（Carson Block）接受彭博访问时明言，会狙击更多港股，理由是港股的25%法定公众流通量过低，交投冷清，提供容易造市的环境，不少港股出现股价被操纵的情况。

--近日星展银行爆出泄露客户资料的贪污丑闻，廉政公署已就事件拘捕多名现任及前任星展员工；星展香港昨天正式关闭其无抵押贷款直销业务，该部门员工全部离职，惟发言人拒绝透露受影响员工数目。（完）

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