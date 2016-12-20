《香港报摘》--信报12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--美国加息及香港政府“加辣”夹击无碍九龙东启德发展区住宅地价再创新高。中资财团在下半年加速涌港抢地，海航集团旗下海航实业再扮演异军，于一个半月内连环以“癫价”扫入启德住宅地皮，合共豪掷142.49亿港元。
**其他**
--中远海运港口 与长和 旗下和记港口 签订经营协议，共同管理香港新界葵涌4号、6号、7号、8号及9号码头全数16个泊位，以提升码头组合的整体营运效益，更好地满足航运联盟在服务要求上的提升。
--浑水创办人布洛克（Carson Block）接受彭博访问时明言，会狙击更多港股，理由是港股的25%法定公众流通量过低，交投冷清，提供容易造市的环境，不少港股出现股价被操纵的情况。
--近日星展银行爆出泄露客户资料的贪污丑闻，廉政公署已就事件拘捕多名现任及前任星展员工；星展香港昨天正式关闭其无抵押贷款直销业务，该部门员工全部离职，惟发言人拒绝透露受影响员工数目。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。