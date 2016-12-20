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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:29 BJT

《中国重要政经日程》--12月20日-12月23日

=============================今日重要政经日程==========================

12月20日（周二）

*--国务委员杨洁篪访问英国并同英国外交大臣约翰逊共同主持第八次中英战略对话，至21日。

=============================近期重要政经日程==========================

12月21日（周三）

*--上午10时 国家卫生计生委召开媒体沟通会，介绍推广医改经验有关情况。

12月23日（周五）

--澜沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (整理 张金栋; 审校 宿泱韫)

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