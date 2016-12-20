《中国重要政经日程》--12月20日-12月23日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=============================今日重要政经日程==========================
12月20日（周二）
*--国务委员杨洁篪访问英国并同英国外交大臣约翰逊共同主持第八次中英战略对话，至21日。
=============================近期重要政经日程==========================
12月21日（周三）
*--上午10时 国家卫生计生委召开媒体沟通会，介绍推广医改经验有关情况。
12月23日（周五）
--澜沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (整理 张金栋; 审校 宿泱韫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。