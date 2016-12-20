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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:42 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月20日

*工商时报：

--国产集团总裁林孝信、复兴航空 董事长林明昇19日悄悄拜访金管会，父子请出前行政院长游锡堃一同会见金管会主委李瑞仓，请求协助让银行团给予兴航到明年2月底的时间，以便统包处分11架飞机，可卖到更好的价钱。

--去年新建余屋待售量逾5.5万户，首度超越新推案户数呈现死亡交叉，房仲全联会理事长林正雄表示，今年待售余屋量恐超过六万户、再创新高，但今年新推案户数仅约3.2万户，潜在刚性买盘约13万户，在需求大于供给，预估明年房市交易量可望温和成长至26万栋，但〞税制〞仍是解决不动产问题最大关键因素。

*经济日报：

--市场传出，因大陆品牌业者的高阶手机市况生变，联发科 近期向台积电 下修明年度10奈米的投片需求，大砍的幅度超过五成。由于联发科是台积电首批10奈米客户之一，一旦下修，对台积电相关产品的产能利用率相当不利。

--国发会主委陈添枝表示，台湾潜在经济成长率有3%以上，这几年比较低迷状况不是常态。

--行政院针对彰银 明年改选案，作出三点说明，财政部不出面征求委托书、总统府未介入及尊重市场机制。财政部不出面征求作法未来可能变通案，适用到其他公股金融机构改选，对公股席次将有重大影响。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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