《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--国产集团总裁林孝信、复兴航空 董事长林明昇19日悄悄拜访金管会，父子请出前行政院长游锡堃一同会见金管会主委李瑞仓，请求协助让银行团给予兴航到明年2月底的时间，以便统包处分11架飞机，可卖到更好的价钱。
--去年新建余屋待售量逾5.5万户，首度超越新推案户数呈现死亡交叉，房仲全联会理事长林正雄表示，今年待售余屋量恐超过六万户、再创新高，但今年新推案户数仅约3.2万户，潜在刚性买盘约13万户，在需求大于供给，预估明年房市交易量可望温和成长至26万栋，但〞税制〞仍是解决不动产问题最大关键因素。
*经济日报：
--市场传出，因大陆品牌业者的高阶手机市况生变，联发科 近期向台积电 下修明年度10奈米的投片需求，大砍的幅度超过五成。由于联发科是台积电首批10奈米客户之一，一旦下修，对台积电相关产品的产能利用率相当不利。
--国发会主委陈添枝表示，台湾潜在经济成长率有3%以上，这几年比较低迷状况不是常态。
--行政院针对彰银 明年改选案，作出三点说明，财政部不出面征求委托书、总统府未介入及尊重市场机制。财政部不出面征求作法未来可能变通案，适用到其他公股金融机构改选，对公股席次将有重大影响。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。